Napoli | con Accardi tre acquisti da Empoli | alcuni calciatori destinati all’addio?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Per la prima volta, dopo quasi otto anni, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, si ritroverà ad impostare il mercato estivo senza la presenza del dirigente Cristiano Giuntoli, il quale è destinato ad una nuova società la Juventus. L’ufficialità potrebbe arrivare anche prima della chiusura della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis L'articolo

...(e solo a quel punto) Politano inizia a cadereDany Mota che sembra placcarlo. Rigore, anche qui, cosa hanno visto". Anche per la Gazzetta dello Sport la direzione di gara di Monza -è da ......Infantino sembra molto improbabile la sua permanenza dopo la polemica avutala società e... Per quanto riguarda Labriola di proprietà dele Tommassini del Pisa si potrebbe intavolare un ......- La Svezia vince l'Eurovision Song Contest Durante i festeggiamenti Nuda per lo scudetto del, l'ex Pupa Emy Buono si sfoga: 'Mi sono sentita stuprata' La finale di 'Amici 22' iniziaMaria ...

Napoli 2 sconfitto ma questi arbitri li prendono con i punti della Miralanza Tutto Napoli

Quando stavano entrando gli ultimi visitatori della notte europea dei Musei, al Mann è arrivato anche il ministro Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal primo cittadino di Napoli. Erano ...La fascia di capitano al braccio, un'emozione forte nel match contro il Monza per Piotr Zielinski. «Indossare la fascia è un onore per me, l'anno scorso è successo un ...