Musetti-Tiafoe | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta TV

(Di lunedì 15 maggio 2023) Questo pomeriggio, con orario stimato per le 15.35, Lorenzoaffronta Francesnella sfida valida per i sedicesimi di finale degliBNL. I due si ritrovano uno contro l’altro dopo l’ultimo incrocio che si era verificato nel 2021 e che aveva visto il successo dell’italiano al Mexican Open. L’americano cerca quindi un riscatto anche per poter provare ad arrivare in fondo alla competizione. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match: lesul match (Photo credit: Instagram/lore)Siachesi presentano alla sfida in un buono stato di ...

Più tardi, invece, toccherà ae Sonego, rispettivamente impegnati cone Tsitsipas. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog ...In campo tre italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas ,se la vedrà contromentre Cecchinato aprirà la giornata contro Hanfmann. Torna ...Settimana finale per gli Internazionali d'Italia. Oggi Sonego sfida Tsitsipas,, Cecchinato - ...

Internazionali Roma, oggi Musetti-Tiafoe e Sonego-Tsitsipas: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Sport Fanpage

Tre italiani in campo per conquistare gli ottavi: Sonego sfida Tsitsipas, poi Musetti e Cecchinato. Gioca anche il nuovo numero 1 al mondo, Alcaraz ...Più tardi, invece, toccherà a Musetti e Sonego, rispettivamente impegnati con Tiafoe e Tsitsipas. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog ...