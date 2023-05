Multe ai no vax | arriva la nuova proroga fino al 2024

(Di lunedì 15 maggio 2023) E’ statata di un anno la sospensione delledi 100 euro per le persone non vaccinate contro il coronavirus. Leerano state decise dal governo Draghi, dopo aver introdotto l’obbligo vaccinale. Ladecisa dall’attuale governo valeal 30 giugno, probabilmente in attesa di abolire completamente la normativa con la prossima legge di Bilanciodello stop alleLadello stop alleai no vax è stata inserita nel decreto Legge n. 51/2023. Lascadenza del termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste ...

ai no, proroga fino a giugno 2024 per il pagamento. Nuovo slittamento dei termini del pagamento dellecomminate ai non vaccinati. Il termine è stato rimandato fino al 30 giugno 2024. ......Meloni fa slittare ulteriormente la scadenza entro la quale i noavrebbero dovuto pagare la multa per essersi rifiutati di ricevere le dosi del vaccino anti Covid. Scadenza per pagare le...Leaccertate nel 2022 arrivano a 16 milioni di euro. La tassa sui rifiuti (Tari) è passata da ... ma non era una idea stramba prima partorita dall'assessora noe poi accantonata Eppure la ...

Le multe ai no vax sono state istituzionalizzate durante il governo Draghi e prevedono il pagamento di 100 per chi non si è vaccinato contro il Covid-19.Nuovo slittamento dei termini del pagamento delle multe comminate ai non vaccinati. Il termine è stato rimandato fino al 30 giugno 2024. La sanzione da 100 euro per gli over 50 che avevano deciso di n ...