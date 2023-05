Mugnano | chiusi cimitero | scuola e parchi per maltempo

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023)anche adi Napoliscuole,. Il disagio più grande l’eccessivo traffico veicolare data la chiusura dell’asse perimetrale Anche a, scuole eper la giornata del 16 maggio. A preoccupare il primo cittadino l’eccessivo traffico veicolare data la chiusura dell’asse perimetrale di Melito-Scampia che potrebbe aggravarsi con il. Ad annunciarlo il sindaco Sarnatato. “Le persistenti piogge di questi giorni, stanno contribuendo al peggioramento della viabilità complessiva già in ginocchio per la chiusura dell’asse perimetrale Melito-Scampia”. Così Sarnataro in un post su Facebook “Per la giornata di domani, la Protezione Civile Regionale ha ...