Mourinho | «Orsato e il Var hanno sbagliato | c’era un rigore gigante su Ibanez»

(Di lunedì 15 maggio 2023) La Roma non è andata oltre il pareggio a reti inviolate contro il Bologna, in trasferta. Nel post partita il tecnico giallorosso, José, ha contestato l’arbitraggio di, colpevole secondo Mou di non aver fischiato unper la Roma. «è un bravo arbitro. Gli piace anche apparire davanti alle telecamere, quando si avvicina a me. Questo mi diverte, lo vorrei sempre nelle mie partite. Ma a Bologna ha. Halui e hail Var. Suun». A Dazn gli fanno rivedere il brutto fallo di Camara su Lykogiannis.dichiara: «Spero che abbiate fatto rivedere così a lungo anche l’intervento di Palomino su Dybala qualche ...

rivoluziona la Roma in vista della semifinale di ritorno di Europa League e non va oltre ... Ma per quanto visto in campo sul piano del gioco e alla luce degli errori dell'arbitro che ... Jose che in vista del ritorno di giovedì in terra tedesca ha deciso di non convocare ... Doppio fischio di Daniele dopo sessanta secondi di recupero. Primo tempo giocato su buoni ritmi. Allenatore: 6. Arbitro: di Schio 6. Note: Ammoniti: Bonifazi, Orsolini, Camara. Angoli: 6 - 3 per la Roma. Recupero: 1'; 5'. Bologna. Non va oltre lo 0 - 0 la Roma che resta al ...

