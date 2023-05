Mountain bike | la Coppa del Mondo si apre nel segno di Pidcock e Pieterse Segnali importanti dai giovani azzurri

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nel weekend è andata in scena la prima tappa della stagione dideldi. Il difficile e tecnico circuito ceco di Nove Mesto na Morave ha fatto da palcoscenico al primo appuntamento con le nuovissime World Series, un circuito unico in cui confluiscono tutte le specialità che rientrano nell’ampio ombrello della. Grande protagonista della tappa di Nove Mesto è stato il cross country, unica specialità a far parte del programma olimpico. Nelle categorie elite se al maschile si è partiti neldella continuità e dell’atteso, al femminile una luminosissima novità ha acceso il palcoscenico della competizione. Il primo vincitore della stagione tra gli uomini elite è infatti Tom, in grado di imporsi anche nella ...