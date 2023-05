MotoGP | livello di piloti più basso rispetto al passato? Bagnaia | “Prima c’erano 6-7 decimi tra moto ufficiali e clienti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Cinque round del Mondiale 2023 disono ormai alle spalle e Francescoè in vetta alla classifica generale, nonostante i molteplici ritiri. Un segnale che quando il piemontese e la Ducati trovano i pezzi del puzzle sono superiori, tuttavia a -1 c’è un Marco Bezzecchi, sulla GP22 del Mooney VR46 Racing Team, che andrà valutato con attenzione, alla stessa stregua di una KTM che con il sudafricano Brad Binder può sorprendere. Detto questo, spesso gli appassionati si chiedono come rapportare ildell’attuale classe reginaal. E’ idea da parte di alcuni che i centauri attuali non siano così forti e convincential periodo di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Daniel Pedrosa e anche Marc Marquez,...