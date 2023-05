MotoGP | altra pesante penalizzazione | tifosi senza parole

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) È un vero caos in, la commissione di gara elargisce ancora unae inspiegabile sanzione, furia nei box PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondiale 2023 dinon smette di regalare emozioni contrastanti a, piloti ed addetti ai lavori. Mai inizio fu più rocambolesco ma ciò che fa maggiormente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.