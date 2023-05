MotoGP | Alex Marquez penalizzato di tre posizioni in griglia nel GP d’Italia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Oltre al danno anche le beffa per lo spagnolo. Il centauro iberico, coinvolto in un incidente nel corso del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2023 di, incolpevole nella dinamica innescata da Luca Marini, è stato anche sanzionato per quanto accaduto nel corso della gara francese. Lo spagnolo è stato punito con una retrocessione di treinper un’entrata sul pilota della KTM Brad Binder, poi finito largo, a inizio gara. Una condotta che segue in termini di linea guida quanto deciso nei confronti di Marco Bezzecchi, sanzionato per una manovra fin troppo ardita nei confronti di Marc. Di conseguenza, in vista del GP d’ Italia, il fratello di Marc dovrà fare i conti con questa penalizzazione che non sarà facile da gestire, soprattutto per ...

In Francia, a Le Mans, grande vittoria di Marco Bezzecchi in. L'italiano della Ducati VR46 ha trionfato in una gara ricca di colpi di scena. Grazie a ...in mezzo alla traiettoria con...Dei tanti episodi visti ieri nel Gran Premio di Francia della classea Le Mans , l'unico pilota sanzionato ''per guida irresponsabile'' è statoMarquez . E non per il contatto con Luca Marini, ovviamente, quello era inevitabile e non dipendeva assolutamente ...Poi le immagini sono arrivate anche alla caduta di Luca Marini e diMarquez : 'È caduto perché ... la penalità ci stava - le sue parole ai microfoni di Sky Sport- quando ho visto che ...

