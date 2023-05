Morto il papà di Pamela Mastropietro | la 18enne fatta a pezzi a Macerata 

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Stefano, 44 anni, il padre dila ragazza di 18 anni violentata e uccisa a Macerata nel gennaio del 2018, è stato trovatonella sua abitazione a Morena, centro in provincia di Roma. Il decesso, che potrebbe essere legato a un malore, risalirebbe ad alcuni giorni fa. Sul posto è intervenuta la polizia. Sul corpo dell'uomo verrà effettuata l'autopsia. L'ex moglie, Alessandra Verni, ha pubblicato un post su facebook in cui afferma: "Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuotra le tue braccia".

