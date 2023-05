Morto il cane di famiglia | chiedono all’azienda di trasformarlo in pelliccia Le reazioni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 15 maggio 2023) È sempre difficile dire addio al proprio animale domestico: la morte del nostro amico a quattro zampe è un evento che non vorremmo mai affrontare, anche se, prima o poi, è inevitabile dover fare i conti con la tristezza di questo momento. Ma quel che ha fatto unaaustraliana che ha perso il suo Golden Retriever nel novembre del 2022 ha suscitato, inevitabilmente, polemiche e: hanno infatti espresso la volonta diin una. “Un bellissimo Golden Retriever conservato come unaper la sua. Finalmente pronto per tornare a casa”, spiega su Instagram la Chimera Taxidermy, l’azienda contattata dai familiari per realizzare ladell’animale, deceduto lo scorso anno. L’impresa in questione, infatti, è ...