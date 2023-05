ex sportivoBrunson era il più 'normale' di tutti, nel senso che non beveva, non si drogava, non faceva pazzie coi soldi. Aveva un imprinting diverso dagli altri perché veniva dallo sport: ......senso della vita' (Paulo Coelho) 'Il miglior antidoto al dolore è il lavoro' (Arthur Conan) '... Èa Roma il 14 aprile 1980 (foto Ansa) 'Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se ...Peri Gilpin , che ha interpretato il ruolo di Roz, la produttrice del programma radiofonico ... che interpretava il padre di Frasier, Martin Crane, ènel 2018). Paramount+ non ha ancora ...

Morto Doyle Brunson: addio al mito del poker che salì in cima al mondo con 10 e 2 La Gazzetta dello Sport

Cappello alla texana, vita regolare, ex promessa del basket texano che poi si è dato alle carte ed è stato un pioniere dell’Hold’em sportivo: se ne va a 89 anni e con 6 milioni di montepremi ...Doyle Brunson è morto nella notte. A quasi 90 anni si spegne la grande icona del poker. Una leggenda vivente fino all'ultimo istante di vita che ha dato, prodotto e alimentato il sogno americano del g ...