Il Cardiff City ha iniziato una causa civile contro il Nantes per il trasferimento diSala , calciatore argentino morto a causa di un incidente aereo durante il viaggio in Galles . Dopo ver presentato ricorso in Svizzera (respinto), il Cardiff ha depositato venerdì scorso (...Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed- ... che sono costruiti per portare, miseria e distruzione, la troviamo una pagina non particolarmente ...Dopo la marcia editorialmente trionfale di Vita,e miracoli di Bonfiglio Liborio (2019) di ... quali Bruno Montefalcone , Giuseppe Rosato ,Giancristofaro , per limitarci ad alcuni ...

Morte Emiliano Sala: il Cardiff chiede al Nantes un maxi risarcimento Corriere dello Sport

Il club gallese ha iniziato una causa civile contro i francesi, "a fronte della pwrdita di reddito subita" Il Cardiff City ha iniziato una causa civile contro il Nantes per il trasferimento di Emilian ...Addio a uno dei candidati al consiglio comunale di Siena, sempre in prima fila nelle battaglie sui temi della disabilità ...