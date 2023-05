Morta la ballerina Maria Miceli | aveva 35 anni

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si è spenta all’età di 35, coreografa, modella e attrice, nota per aver recitato in “Camera Perizona Magazine.

a 35 anni, dopo una lunga malattia, laMaria Miceli. Aveva lavorato in teatro e in televisione, anche come attrice, prendendo parte ad alcuni programmi trasmessi sulle principali reti ...a 35 anni, dopo una lunga malattia, laMaria Miceli . Nata a Milano, da molto tempo viveva a Manerbio, un paese in provincia di Brescia, dove si sono svolti i funerali. Laurata sia in ...Lutto nello spettacolo:Maria Miceli Come anticipato, Maria Miceli èall'età di 35 anni ... infatti, ricordiamo laper diverse apparizioni in numerosi programmi in Rai, Mediaset e ...

Morta Maria Miceli, la ballerina aveva 35 anni la Repubblica

Mondo dello spettacolo in lutto. Ieri è morta Maria Miceli, 35 anni, che viveva a Manerbio ormai da anni anche se era nata a Milano. La giovane artista ha… Leggi ...Aveva lavorato in teatro e in televisione, anche come attrice, prendendo parte ad alcuni programmi trasmessi sulle principali reti nazionali. Tra questi, "Camera Café", sitcom targata Mediaset, andata ...