(Di lunedì 15 maggio 2023)da undurante il turno di lavoro , che ne ha causato la morte . Una donna di 60in una carpenteria leggera di Suzzara , in provincia di Mantova è deceduta in seguito al ...

Colpita da un oggetto durante il turno di lavoro , che ne ha causato la morte . Una donna di 60 anni, operaia in una carpenteria leggera di Suzzara , in provincia di Mantova è deceduta in seguito al ...Infortunio sul lavoro a . Un' di 60 anni è questa mattina in una carpenteria in provincia di Mantova.inoperaia di 60 anni La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita da un oggetto durante l'attività produttiva che stava svolgendo ad un macchinario. L'azienda, la ...Zia Felicia ha fatto l'operaia in unatessile e zio Noè prima il barbiere e poi il ... Si è sposata, in età matura, con lo zio Nino ed èalcuni anni fa senza lasciare eredi. Anche lo zio ...

Morta in fabbrica operaia di 60 anni: colpita da un oggetto mentre stava lavorando leggo.it

Colpita da un oggetto durante il turno di lavoro, che ne ha causato la morte. Una donna di 60 anni, operaia in una carpenteria leggera di Suzzara, in provincia di Mantova è deceduta in ...Infortunio sul lavoro a Suzzara. Un'operaia di 60 anni è morta questa mattina in una carpenteria in provincia di Mantova. Nicoletta Palladini, morta stritolata dal ...