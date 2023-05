Monza | Mota e Petagna abbattono il Napoli | primo k o per gli azzurri dopo la festa scudetto

(Di lunedì 15 maggio 2023) Manca ormai poco alla conclusione di un campionato, che giornatagiornata non smette mai di regalarci delle forti e profonde emozioni, vuoi sul fronte Europa, ma anche e soprattutto per quel che concerne la lotta salvezza, la quale vede coinvolte numerose squadre. Ciò nonostante, uno dei risultati più inattesi del 35° turno della Serie A, è rappresentato senza alcun dubbio dall’inattesa sconfitta da parte deldi Luciano Spalletti contro il neo-promosso. Sfida tenutasi domenica 14 maggio, alle ore 15:00, nella splendida e suggestiva cornice dell’U-Power Stadium – gremito in ogni ordine di posti – e decisa dalle reti siglate da Danyal 18?, e dall’ex di turno Andreaal 54?, al suo terzo sigillo personale. Una sconfitta piuttosto pesante, ma che allo stesso tempo non ...

E' normale che il Napoli si sia presentato acon la testa tra le nuvole dopo una settimana di festeggiamenti. Il Napoli ha perso 2 - 0 , complice 'un tap in diCarvalho, una rasoiata ...Poco dopo Politano penetra in area di rigore dele viene atterrato da Danyche gli cade sopra. Cosso lascia giocare e non viene neanche richiamato al VAR per rivedere l'episodio.- ...Così ilè riuscito ad imporre il suo gioco. Nel gol diCarvalho il Napoli ha pagato un posizionamento sbagliato 'e la tendenza ad andare sempre in pressione, anche quando si corre il ...

RILEGGI LIVE - Monza-Napoli 2-0 (18' Dany Mota, 54' Petagna): primo ko da Campioni d’Italia! Tutto Napoli

Mancano due rigori al Napoli durante la sfida col Monza. Ciò è quanto emerge dalla moviola proposta questa mattina dalla Gazzetta dello Sport ...L’incredibile Cosso assegna addirittura un fallo alla difesa, senza senso pure il non intervento del VAR. 2) Dany Mota trattiene Politano per la spalla, poi lo colpisce sulla gamba sinistra, a quel ...