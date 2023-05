Monumento a Gioacchino Belli a Roma | ecco cosa si nasconde dietro quel gesto della mano

Leggi su funweek

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nel cuore di Trastevere vi è ildedicato a Giuseppe, noto poetano del XIX secolo. La scultura è stata voluta dal collega Domenica Gnoli e poi approvata dal sindaco Nathan. In realtà, però, il personaggio di cui stiamo parlando, non ha mai abitato dale parti, anzi Trastevere sarebbe l’unico quartiere che non ha mai frequentato. Una particolarità delriguarda ilchecompie con lasila scelta dello scultore? LEGGI ANCHE:– Ac’è una statua che è meglio se non la guardi negli occhi,si potrebbe ...