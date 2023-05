Montolivo | «Lukaku ritrovato! Milan deve sperare in due cose»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023)ha espresso la propria opinione riguardo Inter-sfida di ritorno di Champions League, sottolineando l'importanza di Romeluper i nerazzurri. L'ex centrocampista ne ha parlato dagli studi di DAZN. EURODERBY – Riccardosu DAZN ha parlato così del derby di Champions League: «Romeluè un giocatore ritrovato per l'Inter, un valore aggiunto di questa squadra in una rincorsa emozionante di primavera. Derby di ritorno? Ilavrà bisogno non solo di una grande prestazione sua, ma anche di una non prestazione dell'Inter. Questo fa capire che alla pari, ad oggi i nerazzurri sono più forti».