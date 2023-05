Monteforte | il sindaco Giordano | cimitero verso l’ultimazione

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ridaremo il giusto decoro al nostrocomunale con un intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà l’ingresso, la cappella comunale, senza dimenticare l’annoso e molto sentito problema della disponibilità di loculi per i nostro cari defunti”, così ilCostantinosui lavori che sono iniziati nel camposanto comunale. Entro il 30 giugno, infatti, saranno pronti i nuovi 136 loculi previsti dall’intervento. Attualmente nell’area non solo ci sono strutture in evidente stato di precarietà e degrado, tra cui l’ingresso, il muro di cinta e la cappella comunale, ma mancano luoghi fondamentali per le cerimonie religiose, tra cui una camera mortuaria. “Da diversi anni ilcomunale diIrpino deve far fronte al reperimento di nuovi ...

Per il secondo anno consecutivo il Maggio dei Libri fa tappa a Monteforte Irpino: l'iniziativa, promossa dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero della Cultura, ha l'obiettivo di promuovere ...