(Di lunedì 15 maggio 2023) Il presidente del parlamento moldavo Igor Grosu ha annunciato l'avvio della procedura per ildall'Assemblea interparlamentare della Csi in vista del completo abbandono della partecipazione di ...

Questo sarà il primo passol'uscita del nostro Paese dalla Csi, da cui laè geograficamente separata dopo l'uscita dell'Ucraina", ha affermato. "Siamo pronti a separarci dalla fonte ......e dalle dichiarazioni ufficiali all'indipendenza e alla sovranità della Repubblica di. ... vicario generale della diocesi di Chisinau, ha spiegato che "il cammino della Moldoval'Europa ...... la situazione della Transnistria e la neutralità della. Inoltre, è di rilievo la volontà ... grande rilevanza viene data al concetto di 'mondo russo' - Russkij Mir -il quale è ...

Moldavia verso ritiro da Csi, 'via dal tavolo con l'aggressore' - Europa Agenzia ANSA

Il presidente del parlamento moldavo Igor Grosu ha annunciato l'avvio della procedura per il ritiro dall'Assemblea interparlamentare della Csi in vista del completo abbandono della partecipazione di C ...Austria (Alias Domenica) Fra diario intimo, finzione e travelogue, Karl-Markus Gauss va alla ricerca di «occasioni poetiche» nel regno degli oggetti di casa: da Keller, «Viaggio avventuroso intorno al ...