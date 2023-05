Mistero sulla salute di Lukashenko E si parla di avvelenamento

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 maggio 2023) Come ogni anno il dittatore bielorusso Alexander68 anni ieri era atteso a Minsk per le celebrazioni della Giornata nazionale della bandiera, dell'emblema e dell'inno ma per la prima volta non si è presentato lasciando che il suo primo ministro Roman Alexandrovich Golovtchenko leggesse un messaggio a suo nome. Sempre ieri il canale televisivo del ministero della Difesa bielorusso, citato da Interfax ha reso noto di aver messo in assetto da combattimento sistemi missilistici tattici e a lancio multiplo sul confine occidentale del Paese. Dov’è Alexandere come sta? Dall'8 maggio scorso quando lascio’ improvvisamente la parata del “Giorno della Vittoria” che si è svolta come ogni anno a Mosca nessuno lo ha piu’ visto. Quello che ormai è considerato al pari del dittatore ceceno Razman Kadyrov una sorta di fantoccio di Vladimir Putin ...