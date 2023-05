Mini-naja Meglio un servizio civile con regole militari. Parla il gen. Arpino

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ripristinare la leva militare? Un tema che spesso riaffiora e che sembra piacere all’attuale esecutivo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine, ha precisato che quello della leva “è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria al”. L’idea trova pieno appoggio nelle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa che vorrebbe una “” di 40 giorni. Ma siamo sicuri che sarebbe una strada percorribile? “Sarebbeistituire un, conche introduca tra i giovani valori, rigore e spirito di sacrificio, magari che includa attività organizzate da ex. Ma serve più tempo, non bastano 40 ...

Leva volontaria o, qualsiasi sia la forma scelta il governo sembra intenzionato a ripristinare il servizio militare . Non obbligatorio , precisano tutti gli esponenti dell'esecutivo, a partire dalla ...'Lavolontaria di 40 giorni è una proposta che non ha alcun senso per l'esercito, per il paese e per i giovani'. E' il commento, via Twitter, del senatore e leader di Azione, Carlo Calenda .Il ministro Crosetto e il presidente del Senato La Russa hanno confermato che il Governo sta studiando un disegno di legge per introdurre un servizio di leva volontariato, la cosiddetta. ...

Mini naja, La Russa rilancia: “Consentire ai giovani di onorare la patria” Orizzonte Scuola

Riaffiora la proposta di un servizio di leva militare di al massimo quaranta giorni e svolto su base volontaria. I dubbi del generale ...Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “La Mini Naja volontaria di 40 giorni è una proposta che non ha alcun senso per l’esercito, per il paese e per i giovani”. Così Carlo Calenda su twitter.