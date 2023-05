(Di lunedì 15 maggio 2023) Si è allargata l'isola pedonale dei Navigli. Lesonoe attive in via, la strada della movida che costeggia il Naviglio Pavese e, daranno chi non rispetta ...

SVOLTA SLOW Lain Sforza, una via molto frequentata dal popolo della notte, non solo giovani, ma anche famiglie che desiderano trascorrere una serata, è un progetto di cui si parla da un decennio ...I residenti e i domiciliati di corso Manusardi possono transitare e sostare nellain quanto equiparati ai residenti e domiciliati delle vie interessate alla. La giornata di lunedì sancisce la ......con decorrenza anche dal pomeriggio di sabato 13 maggio in relazione al Centro Storico -). ... può vantare la partecipazione a: 47 Giri d'Italia, 30 Tour de France, 17 Vuelta di Spagna, 29- ...

Milano, Ztl Ascanio Sforza, da oggi accese le telecamere. Multe ai non autorizzati leggo.it

Si è allargata l’isola pedonale dei Navigli. Le telecamere sono accese e attive in via Ascanio Sforza, la strada della movida che costeggia il Naviglio Pavese e, da oggi, multeranno ...Intervista a Michele Berteramo, vicepresidente di Epam Milano: "È il modo per far vivere la via tutto il giorno come un tempo" ...