Milano ricorda il rogo “dimenticato” del cinema Eros | un totem nel luogo in cui i neonazisti di Ludwig uccisero sei persone

(Di lunedì 15 maggio 2023) “In questoil 14 maggio 1983 andò a fuoco la salatograficaSexy Center, uccidendo cinque spettatori e un passante che aveva tentato di salvarli. Ilvenne rivendicato dalla sigla neonazistae resta il più grave attentato adopo Piazza Fontana”. Questo è il testo di una parte della scritta che appare su unche l’amministrazione comunale diha voluto porre in viale Monza 101, ildove avvenne una strage rimasta in buona parte dimenticata. Quel 14 maggio, un sabato pomeriggio, nella salaricavata in un grande magazzino si trovava qualche decina di spettatori per vedere un film a luci rosse. Gli attentatori sparsero nel locale il contenuto di due taniche di ...

... ci, eppure la politica "prende tempo", dopo aver organizzato una commissione di esperti che studi in dettaglio la questione. Le differenze con l'Italia Come ae Roma, gli studenti ...Il ministero, titolare del 23,59% di Enel,che l'assemblea della società è convocata per il ... si è laureato in Architettura al Politecnico di. Approda all'Enel. Nel 2003 il governo ...Ignazio La Russa ha lanciato la proposta a, in occasione della giornata per la ... Già nel 2008,Il Messaggero , Ignazio La Russa aveva lanciato la proposta Vai alla Fotogallery

Milano ricorda il rogo “dimenticato” del cinema Eros: un totem nel luogo in cui i neonazisti di… Il Fatto Quotidiano

Nei Paesi dell’Unione europea quasi il 19 per cento del reddito dei cittadini è dedicato a costi abitativi Charlottenburg è un elegante quartiere di Berlino, dal gusto un po’ francese, che prende il n ...Milano, 15 mag. (Adnkronos ... vicino al Parco Europa a cui si aggiungerà una nuova stazione dei carabinieri dedicata a Mind”. Orlandi ricorda poi che “grazie ad Expo erano state reperite le risorse ...