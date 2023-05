Milano | procura chiede 5 anni e 6 mesi per eurodeputata Lara Comi 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) - L'inchiesta sulla 'Mensa dei poveri', il cui nome deriva dal soprannome che gli indagati davano nel corso di alcune conversazioni telefoniche a un noto ristorante non distante dal Palazzo della Regione, loro abituale luogo di ritrovo, ricostruisce un presunto sistema di tangenti in Lombardia, fatto di appalti, nomine pilotate, corruzione, truffe e finanziamenti illeciti, che coinvolge imprenditori e politici. Chieste anche alcune assoluzioni - tra cui sindaco di Galte, Andrea Cassani "perché il fatto non sussiste" - nel lungo elenco di imputati, ben 68. Tra le richieste di condanna anche quella per Paolo Orrigoni (6più confisca di 50mila euro), ex patron di Tigros, accusato di corruzione, mentre per l'ex dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale la richiesta è stata di 4