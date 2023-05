Milano - Iniziano i lavori per una nuova ciclabile in corso Buenos Aires

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il processo di revisione della viabilità diin chiave anti-auto procede da oggi con unatappa, l'inizio deiinper la realizzazione di unapistache, come d'abitudine, comporterà l'eliminazione degli spazi di sosta esistenti. Questa volta, perlomeno, non si tratterà della solita operazione d'immagine che comporta la realizzazione di piste fittizie, ottenute semplicemente facendo dipingere una striscia sull'asfalto: il corridoio riservato ai ciclisti sarà protetto da cordoli. Per i quali, però, si è voluto esagerare, visto che saranno larghi mezzo metro e alti 17 centimetri. Spazi risicati saranno invece lasciati per le operazioni di carico e scarico delle merci destinate alle innumerevoli attività ...