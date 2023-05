Milano-Bicocca | laurea honoris causa al premio Nobel Feringa

(Di lunedì 15 maggio 2023)(ITALPRESS) – L'Università diha conferito questa mattina lain Materials Science a Bernard Lucasper la chimica nel 2016 per il suo lavoro riguardante le macchine molecolari. Il titolo è stato assegnato su proposta del dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Ateneo “per i suoi contributi determinanti nella costruzione di motori e macchine molecolari sulla base di profonde conoscenze di stereochimica e dei principi delle nanotecnologie”, si legge nella motivazione. Il professor“ha realizzato per la prima volta motori molecolari unidirezionali azionati dalla luce che consentono di trasformare l'energia luminosa in lavoro meccanico e ha creato ...

Conferita la laurea honoris causa a Bernard Lucas Feringa, premio

