Milan | Tonali | «Possiamo cambiare il risultato dell’andata»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sandro, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League Sandroha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League delcontro l’Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sappiamo che è la nostra occasione,il». TIFOSI – «Abbiamo una Curva che ci è stata sempre vicina come ieri, remiamo tutti dalla stessa parte, tutti uniti». PALO– «Troppo facile pensare di far gol domani, non è tempo di pensare alle cose personali, domani pensiamo alla squadra e a fare gol a prescindere da chi segna». GRUPPO – «Chiunque indossi la maglia delsa cosa ...