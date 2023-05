Milan | Tonali | “Domani scendiamo in campo per cambiare la stagione”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Durante la consueta conferenza stampa, il giocatore del, Sandro, ha parlato del match di ritorno contro l'Inter in Champions

Lo Spezia riparte con piglio deciso e ilappare in affanno ma al 53 arriva il tiro dicon il pallone che si perde a lato. Al 56 Brahim Diaz riceve in area e calcia da posizione defilata ...La probabile formazione del(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez;, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.Mg Napoli 02/04/2023 - campionato di calcio serie A / Genoa - Reggina / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: SandroIl centrocampista del, Sandro, ha parlato in ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...