Milan | Salvini | «Inchiesta sulla discussione con i tifosi? Ci sono cose più importanti a cui pensare»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le parole di Matteosul confronto delcon idopo la sconfitta contro lo Spezia: «Cipiùdi cui occuparsi» Il vice-presidente del Consiglio e ministro per le Infrastrutture, Matteo, ha parlato dellaconfronto tra squadra edopo Spezia-e della questione stadi. Di seguito le sue parole. CONFRONTO TISOSI/SQUADRA – «Mi avvalgo di non rispondere fino alla partita di domani sera, però che si aprano fascicoli difra giocatori di calcio e… Penso e spero ci sianopiùdi cui occuparsi». STADI – ...

... Matteo, in merito al colloquio avuto dai giocatori e dal tecnico delcon gli ultras rossoneri dopo la sconfitta contro lo Spezia.è poi tornato su un altro tema decisamente di ...... che qualche anno fa finì in prima pagina per essersi fatto fotografare con Matteoallora ... non riguarda ovviamente solo il. Nessuno ha dimenticato qualche settimana fa l'aspra ...Restando ai nuovi stadi, c'è ancora da sottolineare che il progetto tanto caro aldel presidente Scaroni, e a Sala e ae a da S - elencando, riguarda addirittura una nuova potenziale ...

Dopo Meloni, Salvini fa visita a Berlusconi: “Abbiamo parlato del ... IL GIORNO

"Una cosa su cui lavoro da ministro e' accelerare sulla costruzione di nuovi stadi piu' moderni e piu' sicuri in tutta Italia, perche' ..."Mi avvalgo di non rispondere fino alla partita di domani sera. Pero' che si aprano fascicoli di inchiesta sulla discussione fra giocatori di ...