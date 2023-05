Milan | rifinitura in vista dell’Inter | Leao pienamente recuperato

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di vigilia per il ritorno dell’Euroderby trae Inter che domani sera, martedì 16 maggio, si daranno battaglia nell’ultima partita che varrà ad una delle due l’ingresso nell’ambita finale di Champions League. Sospiro di sollievo tra le fila dei rossoneri per l’attaccanteche, dopo l’ultimo infortunio subito, ora sembrerebbeper la grande sfida europea contro i cugini. Come evidenziato da TMW, il portoghese ha partecipato regolarmente allaodierna lavorando coi compagni. Rafael, Pioli conta super ribaltare l’Inter Dopo l’ulteriore sconfitta di La Spezia, ora ilsi ritrova al crocevia più importante della stagione dove tra la ...

È unche non avrà nulla da perdere quello che domani scenderà in campo a San Siro (sold out, 12 ... Se tutto va come deve andare, saranno a disposizione per lae saranno della partita ...Allenamento con il gruppo per Rafael Leao, che nelladel pomeriggio ha preso parte agli esercizi insieme al resto della squadra. Come del resto aveva fatto nella giornata precedente, quando aveva saltato solamente la partitella finale. In ...Restiamo qua per la, poi partiremo con passione e determinazione per affrontare questa partita". Così l'allenatore delStefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della ...

Milan: Leao, Krunic, Messias e Florenzi presenti alla rifinitura Fantacalcio ®

Leao è tornato in gruppo così come Krunic e Florenzi. Messias si è, invece, distaccato per terminare il proprio allenamento personalizzato ...Stefano Pioli alla vigilia della semifinale di ritorno di domani contro l'Inter di Simone Inzaghi ha parlato del momento che vive la sua squadra.