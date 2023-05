Milan | Pioli | “Sappiamo di poter fare una grande partita” | UCL News

Le ultime tre sfide hanno visto andare a segno solo i nerazzurri, ma con ilchiamato alla ... Stefanospera di ritrovare Rafael Leao, assente nella gara di andata e ultimo rossonero a segno ...... vede la finale di Istanbul a un passo ma ilsogna di fare un'impresa che resterebbe nella storia. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoriti a 2,10 rispetto al 3,60 dei ragazzi di...Lo ha detto il tecnico del, Stefano, alla vigilia del ritorno del derby di semifinale di Champions League contro l'Inter, vincente all'andata per 2 - 0. "Leao Sta meglio, come Krunic e ...

Quarto posto e derby, il Milan rischia l'inferno: se va male, Maldini e Pioli in bilico La Gazzetta dello Sport

Manca Samp-Empoli per chiudere la 35esima giornata di Serie A e domani sarà di nuovo tempo d’Europa, col derby Inter-Milan a prendersi la scena. Tra il futuro di Messi, gli esami di Pogba e le confere ...Simone Inzaghi in conferenza ha commentato la designazione dell’arbitro Clement Turpin per il ritorno della semifinale di Champions fra Inter e Milan: «Me l'hanno detto i miei amici ma non è un proble ...