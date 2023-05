Milan | Pioli | «Crediamo nell’impresa Leao c’è per la rifinitura»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Stefano, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League Stefanoha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di Champions League delcontro l’Inter. Di seguito le sue parole. INFORTUNI – «Sia, Krunic e Messias dovrebbero essere disponibili per lae quindi disponibili per giocare» PREPARARE LA SFIDA – «Non è facile preparare la partita domani, ma l’obiettivo è qualificarsi per la finale. Nessuno pensa che ilpossa farcela ma so quanto sono bravi i nostri giocatori» COME VINCERE LA PARTITA – «Dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare anche i loro errori anche perchè anche loro ne fanno. Bisogna vincere più duelli e seconde palle soprattutto ...