Milan | Leao suona la carica | 'Le avversità risvegliano in noi capacità assopite'

Commenta per primo Rafaeltorna e ilsi affida a lui per la rimonta sull'Inter, che ha vinto 2 - 0 la semifinale d'andata di Champions League. L'attaccante portoghese suona la carica sui social: 'Le avversità ...È unche non avrà nulla da perdere quello che domani scenderà in campo a San Siro (sold out, 12 ... E c'è grande fiducia per il rientro di Rafael, out all'andata e contro lo Spezia per l'...Le immagini dell'allenamento delalla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League con l'Inter:ha svolto la sessione con il ...

Milan: Leao, Krunic e Messias verso il recupero per l'Euroderby - Sportmediaset Sport Mediaset

Una partita per rendere speciale una stagione ad oggi sotto le aspettative in campionato, domani sera mister Pioli e i suoi ragazzi possono entrare definitivamente nella storia del Milan. Sarà ...Rafael Leao torna e il Milan si affida a lui per la rimonta sull'Inter, che ha vinto 2-0 la semifinale d'andata di Champions League. L'attaccante portoghese suona la carica sui social: "Le avversità r ...