Milan | Leao regolarmente presente nella rifinitura di oggi

Oggi pomeriggio, ilha svolto nel centro sportivo di Milanello la rifinitura in vista della sfida di domani sera contro l'Inter Oggi pomeriggio, ilha svolto nel centro sportivo di Milanello la rifinitura in vista della sfida di ritorno di domani sera contro l'Inter che varrà l'accesso per rossonero o nerazzurri alla finale ...Nel futuro prossimo didovrebbe esserci ancora ilcon il rinnovo inseguito per mesi che dovrebbe essere ufficializzato a breve fino al 2028: 'Il mio obiettivo è vincere la Champions League ...Commenta per primo Ilrinnoverà il contratto di Rafaele presto il tutto verrà messo nero su bianco compresa la nuova clauolsa rescissoria che sarà più alta rispetto a quella attuale e che dovrebbe essere di 175 ...

"Siamo a novanta minuti da un sogno che avevamo con questi ragazzi, che ho la fortuna di allenare". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia… Leggi ...I dati sulla «condizione» sono spietati a favore dell'Inter, Pioli potrebbe pensare alla difesa a tre ma perderebbe in costruzione. L'altro dilemma è se partire «coperti», brerianamente per «difendere ...