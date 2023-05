Milan-Leao | filtra ottimismo | oggi test decisivo

Questo perché darebbe spazio a unche, dopo lo 'scippo' Champions al Napoli (anche in questo ...compreso. Intanto i tifosi si preparano per un altro sold out al Maradona. Dove domenica ...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz,; Giroud. All. Pioli. Iscriviti alla newsletterIlritrova peròe scenderà in campo con un atteggiamento diverso a quello di sei giorni fa, o almeno è quello che si augura Pioli. L'Inter sarà invece chiamata a difendere il vantaggio, ma ...

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Inter-Milan, torna Leao. Un cambio in difesa Milan News

Il Milan spera di ritrovare Leao contro l’Inter, il portoghese sta meglio e oggi effettuerà il provino decisivo. Nella giornata di ieri è tornato in gruppo e ha svolto l’intera seduta coi compagni ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...