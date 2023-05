Milan | il retroscena dell'offerta del Chelsea per Leao

Commenta per primo Il Chelsea voleva davvero Rafael Leao la scorsa estate e secondo quanto riportato da The Athletic emergono anche deisu quella che era la proposta dei Blues la risposta dei rossoneri. Non una cifra solo cash, ma l'inserimento dei cartellini di Ziyech o Pulisic . La risposta di Maldini e Massara è stata ...Ascolta ', tutto su Kamada: ilsull'incontro, il doppio vantaggio di Massara e il fattore tempo' su Spreaker. TEMPO - Il tempo é sempre un fattore fondamentale nelle trattative per i ...Commenta per primo Andriy Shevchenko protagonista della Milano Football Week , la grande kermesse organizzata dalla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ucraino delsvela undi mercato: ' Galliani non voleva prendermi perché...'.

Mercato Milan, spunta un clamoroso retroscena su Leao Calcio in Pillole

Il Chelsea voleva davvero Rafael Leao la scorsa estate e secondo quanto riportato da The Athletic emergono anche dei retroscena su quella che era la proposta dei Blues la risposta dei rossoneri. Non u ...Lo riferisce The Athletic: il club londinese valutava il portoghese 100 milioni di euro e avrebbe cercato di acquistarlo proponendo due pedine ai rossoneri ...