(Di lunedì 15 maggio 2023) Ho troppi anni di vita e di professione sulle spalle per non capire che la chiamata a raccolta dei calciatori e dell’allenatore del,...

Sabato è toccato al: un due a zero senza appello fissato in quell'istantanea: la squadra e ... Perché è sottile la differenza tra gogna pubblica e, umiliazione e contestazione. Su spinta ...Il quadro è chiaro, eppure Scaroni elogia la scena Stefano Scacchi scrive, su La Stampa, deltra i giocatori del- compreso l'allenatore Stefano Pioli - e gli ultras presenti in curva ...Untra amici, dunque, un augurio di pronta guarigione, ma anche un primo colloquio ... delle elezioni amministrative e non sono mancate alcune considerazioni calcistiche sul". Inoltre, ...

Milan a rapporto dai tifosi: il confronto nel mirino della Procura Figc Tuttosport

Milan: il confronto-patto con gli ultras è intollerabile. Paura o convenienza, tutti sottomessi senza filtri né misure ...Milan: giocatori a confronto con gli ultrà dopo la sconfitta con lo Spezia Niente monologhi, stavolta. Davanti al cancello del quartier generale del Diavolo squadra e tifosi si sono messi gli uni di ...