...posto l'attenzione sul fatto che i gruppi della criminalità organizzata stanno cogliendo al balzo la volatilità politica in alcuni Paesi di partenza con l'obiettivo di aumentare il numero di...È l'lanciato oggi da Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 ... fornendo alle famiglieaiuti umanitari e assistenza psicosociale. Nei primi tre mesi dell'...... il commissario per l'emergenza immigrazione, il governo cede alla Lega: "Cancelliamo la protezione speciale". Piantedosi: "Nessun, lo stato di emergenza è uno strumento tecnico" . ...

Migranti, l'allarme di Frontex: "Record di arrivi illegali nel ... ilGiornale.it

Rotterdam (Paesi Bassi), 15 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Rotterdam, in Olanda dove ha incontrato il suo omologo olandese Wopke Hoekstra, è tornato sul tema mi ...Secondo l'Agenzia europea il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Ue attraverso il Mediterraneo centrale nei primi quattro mesi del 2023 è quadruplicato rispetto allo stesso pe ...