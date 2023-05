Migranti | l' allarme di Frontex | Record di arrivi illegali nel Mediterraneo centrale

... il commissario per l'emergenza immigrazione, il governo cede alla Lega: "Cancelliamo la protezione speciale". Piantedosi: "Nessun, lo stato di emergenza è uno strumento tecnico" . ...E anche questo angustia il governo italiano già inper un'estate che si preannuncia drammatica sul fronte migratorio, con stime che parlano di 200milain arrivo dalla rotta africana ...Crede che l'arrivo dipossa risolvere i problemi economici piuttosto che aggravare quelli sociali Allievi. Smettiamola con la retorica dell'invasione: l'è ingiustificato. E poi gli ...

Migranti, i sindaci del Veneto in allarme: «Il governo vuole i maxi hub» Il Mattino di Padova

È l’allarme lanciato oggi da Save the Children ... Children lavora in 40 centri di accoglienza in sette città di confine, fornendo alle famiglie migranti aiuti umanitari e assistenza psicosociale. Nei ..."L'accordo per un corridoio nel Mar Nero deve restare in vita": la dichiarato l ministro degli Esteri, Antonio Tajani in tema di migranti ...