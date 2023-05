Migranti | 42 mila arrivi illegali tra gennaio e aprile 2023 | i dati Frontex

(Di lunedì 15 maggio 2023) 80daadin Europa, è record dal 2016., l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne Ue, ha comunicato i numeri degli ingressirelativi al primo quadrimestre dell'anno. "Sulla rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati a quasi 42.200" - precisa - "si tratta di un dato quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo il livello più alto da quandoha iniziato a raccoglierenel 2009". La rotta rappresenta così "poco più della metà degli attraversamenti irregolari nell'Ue fino a quest'anno", ovvero "circa 80.700, quasi il 30% in più rispetto a un anno fa e il totale più alto per il periododal 2016".

Sono 80.700, quasi il 30% in più rispetto a un anno fa e il totale più alto per il periodo gennaio-aprile dal 2016. E' quanto comunica l'agenzia europea per la protezione delle frontiere ...Quadruplicati gli attraversamenti rispetto allo stesso periodo del 2022, il dato più alto mai registrato da Frontex. Il Mediterraneo Centrale è anche la rotta più letale, a causa di "imbarcazioni di m ...