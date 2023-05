Michelle Hunziker | finalmente lo rivela | ecco il segreto

... storia di Barbara, che ha fatto tutto il possibile per diventare madre di Nina Verdelli: "Avete fatto un capolavoro" di Marzia Nicolini... storia di Barbara, che ha fatto tutto il possibile per diventare madre di Nina Verdelli: "Avete fatto un capolavoro" di Marzia Nicolini "La gita in battello permette d'ammirare, da ...... storia di Barbara, che ha fatto tutto il possibile per diventare madre di Nina Verdelli: "Avete fatto un capolavoro" di Marzia Nicolini

Michelle Hunziker: «Avete fatto un capolavoro» Vanity Fair Italia

Nel weekend Michelle Hunziker ha organizzato un pranzo in famiglia per la prima comunione della figlia Sole Trussardi ...Sul viso di [Michelle Hunziker](https://www.vanityfair.it/article/michelle-hunziker-eros-ramazzotti-prima-foto-nonni-cesare-gossip) si legge una felicità incontenibile mentre stringe al petto il… Legg ...