Michael J Fox choc | «Una scena di “C’era una volta a… Hollywood” mi ha convinto a ritirarmi»

Leggi su amica

(Di lunedì 15 maggio 2023)J. Fox racconta il momento in cui ha deciso di ritirarsi dalle scene. La sua vicenda è raccontata nel documentario “Still – la storia diJ. Fox” appena arrivato sulla piattaforma Apple+ (foto Apple) Quando si dice che un film ti cambia la vita. Incredibile, ma vero, è successo pure a un divo comeJ. Fox. Lui che con i suoi film ha fatto amare il cinema a milioni di persone. E con il suo esempio ha dato speranza a molti di più. Eppure, anche per lui c’è stato un momento di s. Di una simportante e ben precisa. E il merito – o la colpa, dipende dai punti di vista – è di un film speciale. Vedere sullo schermo la storia del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio in C’era unaa… Hollywood di Quentin Tarantino, ha...