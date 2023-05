Mi ingozzavo e vomitavo Un pomeriggio | Federica Pellegrini | la drammatica rivelazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023)si confessa nell'autobiografia Oro, edita da La nave di Teseo. E in una anticipazione del libro pubblicata su La Repubblica la ex campionessa del nuoto parla del difficile periodo della bulimia. È il 2005, l'anno dei Mondiali di Montréal, lanon è in forma e vince "solo" l'argento. Il corpo non risponde, spiega. "Qualche mese, poco dopo essermi trasferita a Milano, avevo cominciato a ingozzarmi di cibo. Ero capace di far fuori chili di gelato seguiti da svariate tazze di cereali una dietro l'altra. Una volta mia mamma era venuta a trovarmi e se n'era accorta. Le avevo detto ho fame, facciamo merenda? E avevo divorato due buste di prosciutto crudo e tre pacchetti di cracker. Lei mi aveva guardato perplessa". E la sera, prosegue la ex campionessa, "dopo aver mangiato tutto quello che potevo durante ...