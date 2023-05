“Mi ha scoperta mia madre” Federica Pellegrini | la confessione choc | “Per fortuna mi ha fermata”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023), ieri la divina è stata ospite da Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che Tempo che Fa in onda ieri domenica 14 maggio., ospite in studia con il marito Matteo Giunta, ha presentato il suo libro ‘Oro’ edito per La Nave di Teseo. Un libro dove alza il sipario su una parte sconosciuta della sua vita: “Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice”. >”Cosa l’ha ucciso”. Mangia un piatto di verdura e subito dolori atroci. La corsa all’ospedale, ma Stefano muore dopo due giorni di agonia “La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato. La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di ...