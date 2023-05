Il cibo diventa una valvola diin un momento di forte stress o di ansia, legandosi fortemente ...l'esigenza di colmare un vuoto e gestire emozioni spiacevoli che in quel momento fanno stare' ...Belen sta. Sono i tre comici a rivelare il motivo dell'assenza della moglie di Stefano De ... ' In questi casi si può dire vaff***o ' , losui social.... la regista mi ha detto di cantarla nel peggior modo possibile e io mi sono chiesta 'Come si fa a cantare' e ho deciso che sarebbe stata un'esibizione di, per divertimi. Nella scena ...

"Mi fa male...". Lo sfogo di Arisa a Verissimo ilGiornale.it

Helena Prestes ha un momento di debolezza e scoppia in lacrime a L'Isola dei Famosi: ecco lo sfogo della modella ...Aryna Sabalenka si è sfogata in conferenza stampa a Roma, al via degli Internazionali d' Italia, parlando del suo rapporto difficile con i colleghi ucraini, polacchi e non solo. "Quelli che all'inizio ...