Metro Roma | ancora borseggiatori

(Di lunedì 15 maggio 2023) : una turista è stata aggredita da due ladre che avevano rubato il suo telefono cellulare dalla borsa. Le due ragazze, di 20 e 21 anni e provenienti dal campo nomadi di via Pontina, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Viale Libia, accusate di rapina impropria in concorso. I militari in borghese sono intervenuti dopo aver sentito le grida di aiuto della vittima e sono riusciti a bloccare le due 20enni e a recuperare il telefono. Una delle ragazze è stata trattenuta in caserma e l’altra è stata posta agli arresti domiciliari dopo la denuncia della vittima. L'articolo proviene da Italia Sera.