Meteo | piogge incessanti per una settimana | è allerta su mezza Italia

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un violento ciclone sta colpendo il Nord Est, il versante tirrenico e il Centro Sud. Ci attendiamo diversi giorni dimolto abbondanti accompagnate da forti raffiche di vento.rossa in Emilia-Romagna per la piena dei fiumi e probabili dissesti in collina e montagna.arancione in Campania