Meteo | maggio come novembre | cosa ci aspetta la prossima settimana

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’arrivo dista portando basse temperature e mal tempo, masarà la? Eccoc’è da sapere in merito. Su gran parte dell’Italia il mal tempo domina, infatti, piogge e basse temperature non accennano a smettere, maaccadrà la? Eccoc’è da sapere sull’argomento. Continua il maltempo in questo strano mese di(grantennistoscana.it)A quanto pare, basse temperature e poggia non abbandoneranno la penisola italiana nemmeno la. Il mal tempo è confermato anche per i prossimi sette giorni su diverse regioni. Questo fenomeno sembra essere governato da un Ciclone Esplosivo relativo al Mediterraneo. Questo, a ...

Continua l'ondata di maltempo sulla Puglia. La Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino, prolungando l'allertafino da questa mattina, fino alle prossime 36 ore. Sono previste ulteriori precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. La perturbazione dovrebbe insistere ...L'allarme prevede per l'intera giornata di oggi, lunedì 15, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate. Già da questa mattina, infatti, alcuni uomini della ...Allertaannunciata per lunedì 15su diverse Regioni con la primavere che tarda ad arrivare, anzi sembra essere L'articolo Allertalunedì 15: temporali e rovesci in diverse Regioni. Avviso della Protezione Civile proviene da True ...

“Confermata una nuova severa ondata di maltempo per l'Italia ad inizio della nuova settimana, a causa dell'approfondimento di un vortice ciclonico che dalla Sicilia risalirà verso il Tirreno”- lo conf ...Giornata di maltempo, oggi, in Sicilia. A causa della forte e insistente pioggia, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo rossa, quindi di criticità elevata per gran parte della ...