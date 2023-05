Meteo lunedì | ancora instabilità protagonista | ciclone mediterraneo sull’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 maggio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Confermata una nuova severa ondata di maltempo per l’Italia ad inizio della nuova settimana, a causa dell’approfondimento di un vortice ciclonico che dalla Sicilia risalirà verso il Tirreno. Si tratterà di uninsolitamente intenso per il periodo, una condizione quasi eccezionale per maggio. Trae martedì avremo a che fare con piogge e temporali anche di forte intensità in risalita su gran parte del Centrosud ma poial Nord, con rischio nubifragi, allagamenti e criticità. Le zone più critiche saranno dapprima Sicilia, ma poi anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine pure Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Su queste zone non esclusi picchi di oltre 80-100mm: attenzione particolare tra Romagna e alte Marche dove già sono cadute piogge molto abbondanti e ...